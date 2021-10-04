Turistlik amaçlı geldiği Türkiye’de Tuğçe Demirbilek’le tanışan ve kalmaya karar veren Danilo Zanna, 2012 yılında Tuğçe Demirbilek ile evlendi. 2013 yılında oğulları Zeno Tibet’i kucaklarına alan çiftin haberleri yayıldı. Biz de bunun üzerine internet arama motorlarında en çok araştırılan Danilo Zanna - Tuğçe Demirbilek boşanıyor mu? Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek neden boşanıyor? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

DANİLO ZANNA - TUĞÇE DEMİRBİLEK BOŞANIYOR MU?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasında sempatikliğiyle kısa sürede ekranların en sevilen isimlerden olan Danilo Zanna ve eşinden üzen haber geldi. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle evlerini ayırdıkları iddia edilen çiftten İtalyan şef, oğluna yakın olmak için yine Etiler’de ayrı bir eve çıkmış. Çiftin yakın zamanda boşanacakları konuşuluyor.

DANİLO ZANNA VE TUĞÇE DEMİRBİLEK NEDEN BOŞANIYOR?

Danilo Zanna - Tuğçe Demirbilek çifti henüz boşanma davası açmasa da temmuz ayında birlikte tatil yapmıştı. O günden beri sosyal medyada birlikte fotoğraf paylaşmayan çiftin neden ayrıldığı henüz bilinmiyor.