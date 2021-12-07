Danilo Zanna'nın eşi Tuğçe Demirbilek 1 milyon euro tazminat istedi mi? Her şeyi açıkladı!

Masterchef yarışmasının sempatik İtalyan şefi Danilo Zanna ve 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'in boşanacağı haberleri magazin gündemine bomba gibi düştü.

2012 yılında evlenen, 2013'te oğulları Zeno Tibet'i kucaklarına alan çift geçtiğimiz yaz tatilinden sonra mutluluklarına gölge düşmüştü. Boşanma kararı alan çiftten Danilo Zanna, Etiler'de birlikte yaşadıkları konuttan taşınarak ayrı bir eve çıkmıştı. Haberin çıkmasıyla çift, boşanacaklarını doğrulamış, sonrasında da sessizliğe bürünmüştü

BOŞANMADA PÜRÜZ

Danilo Zanna'nın Tuğçe Demirbilek'e tazminat olarak 500 bin euro teklif ettiği ancak Demirbilek'in 1 milyon euro istediği ve bu yüzden de anlaşmalı olarak boşanamadıkları iddia edilmişti. Tuğçe Demirbilek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bu iddiayı yalanladı.

"TAMAMIYLA YALAN, ÇİRKİN VE KOMİK"

Demirbilek sosyal medya hesabından "Hakkımda çıkan haber tamamıyla yalan çirkin ve komiktir. Rakamların, tavrımın ve yaşananların gerçeklikle uzaktan yakından alakası yoktur" mesajını paylaştı.