Son dakika: 7 Aralık 2021 Salı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat korona tablosuSon dakika | Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme: Fransa'da yakalandıFenerbahçe - Galatasaray EuroLeague kadınlar basketbol maçı izle | TRT Spor Yıldız canlı yayın izle linkiDeniz Burnham kimdir? | NASA'nın astronot adayı Deniz Burnham nereli?NASA'da Türk astronot adayı: Adanalı Deniz Burnham 12 bin başvuru arasından seçilen 10 kişiden biriSüper Loto sonuçları 7 Aralık 2021 Salı | 07.12.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranıSon dakika | Fatih Terim kontrol amaçlı hastaneye gitti!Danilo Zanna'nın eşi Tuğçe Demirbilek 1 milyon euro tazminat istedi mi? Her şeyi açıkladı!“Göçün Getirdiği Lezzetler” yarışmasıyla tek bir sofrada buluşulduBağcılar'da cezaevi midibüsü kaza yaparak köprüde asılı kaldı! Yaralılar var!
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Danilo Zanna'nın eşi Tuğçe Demirbilek 1 milyon euro tazminat istedi mi? Her şeyi açıkladı!

Danilo Zanna'nın eşi Tuğçe Demirbilek 1 milyon euro tazminat istedi mi? Her şeyi açıkladı!

MasterChef Türkiye yarışmasının İtalyan Şefi Danilo Zanna, 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'ten boşanmaya karar vermişti. Demirbilek'in 1 milyon euro istediği ve bu yüzden de anlaşmalı olarak boşanamadıkları iddia edilmişti. Tuğçe Demirbilek'ten beklenen açıklama geldi....

Danilo Zanna'nın eşi Tuğçe Demirbilek 1 milyon euro tazminat istedi mi? Her şeyi açıkladı!

Masterchef yarışmasının sempatik İtalyan şefi Danilo Zanna ve 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'in boşanacağı haberleri magazin gündemine bomba gibi düştü.

2012 yılında evlenen, 2013'te oğulları Zeno Tibet'i kucaklarına alan çift geçtiğimiz yaz tatilinden sonra mutluluklarına gölge düşmüştü. Boşanma kararı alan çiftten Danilo Zanna, Etiler'de birlikte yaşadıkları konuttan taşınarak ayrı bir eve çıkmıştı. Haberin çıkmasıyla çift, boşanacaklarını doğrulamış, sonrasında da sessizliğe bürünmüştü

Danilo Zanna'nın eşi Tuğçe Demirbilek 1 milyon euro tazminat istedi mi? Her şeyi açıkladı!

BOŞANMADA PÜRÜZ

Danilo Zanna'nın Tuğçe Demirbilek'e tazminat olarak 500 bin euro teklif ettiği ancak Demirbilek'in 1 milyon euro istediği ve bu yüzden de anlaşmalı olarak boşanamadıkları iddia edilmişti. Tuğçe Demirbilek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bu iddiayı yalanladı.

"TAMAMIYLA YALAN, ÇİRKİN VE KOMİK"

Demirbilek sosyal medya hesabından "Hakkımda çıkan haber tamamıyla yalan çirkin ve komiktir. Rakamların, tavrımın ve yaşananların gerçeklikle uzaktan yakından alakası yoktur" mesajını paylaştı.

Danilo Zanna'nın eşi Tuğçe Demirbilek 1 milyon euro tazminat istedi mi? Her şeyi açıkladı!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
1
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT