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Danilo Zanna'nın sevgilisi kim? Eda Alkaya kimdir, nereli, kaç yaşında?

9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'ten geçtiğimiz yıl tek celsede boşanan Danilo Zanna yeni aşka yelken açtı. Peki Danilo Zanna'nın sevgilisi kim? Eda Alkaya kimdir, nereli, kaç yaşında?

Danilo Zanna'nın sevgilisi kim? Eda Alkaya kimdir, nereli, kaç yaşında?

MasterChef programıyla adını geniş kitlelere duyuran Danilo Zanna'nın yeni sevgilisi merak konusu oldu. Biz de bunun üzerine haberimizde  Danilo Zanna'nın sevgilisi kim? Eda Alkaya kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

DANİLO ZANNA'NIN SEVGİLİSİ KİM? EDA ALKAYA KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

MasterChef Türkiye'nin sempatik jürisi Danilo Zanna olarak bilinen ünlü şef 40. yaşını kutladı. İzmir'de restoranında MsterChef yarışmacılarının sürpriz doğum günü yaptığı Danilo Zanna'ya yeni kız arkadaşı'nın eşlik ettiği ortaya çıktı. 

Snob Magazin'in haberine göre, Zanna'nın yeni sevgilisinin adı Eda Alkaya. Öte yandan Eda Alkaya hakkında internette ve sosyal medyada herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Danilo Zanna'nın sevgilisi kim? Eda Alkaya kimdir, nereli, kaç yaşında?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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