Danilo Zivanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danilo Zivanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Danilo Zivanovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Danilo Zivanovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.