Danilo Zivanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danilo Zivanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danilo Zivanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Danilo Zivanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Danilo Zivanovic 30 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Данило Живановић şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Danilo Zivanovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Rad Belgrad U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Rad Belgrad U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Danilo Zivanovic'nin FK Rad Belgrad U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Danilo Zivanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Danilo Zivanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
9 Ağustos 2021 yılında Rad U18
1 Temmuz 2022 yılında Rad Belgrad U19
Danilo Zivanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Danilo Zivanovic şuan FK Rad Belgrad U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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