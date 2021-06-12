Danimarka-Finlandiya maçı askıya alındı!

Son dakika... Danimarka-Finlandiya maçını askıya alındı. EURO 2020 B Grubu'nda oynanan maçta korku dolu anlar yaşandı. Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen, maçın 45.dakikasında aniden yere yığıldı.

Genç oyuncuya ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Sahada kalp masajı yapılan Eriksen daha sonra hastaneye kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMU BELLİ OLDU

Orta saha mevkiinde top koşturan 29 yaşındaki Eriksen'in bilincinin açık olduğu ve hayati fonksiyonlarının yerinde olduğu bildirildi.

MAÇ ERTELENDİ

UEFA, müsabakanın tıbbi gerekçelerle askıya alındığını duyurdu.

Christian Eriksen kimdir, kaç yaşında?