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Danimarka-Finlandiya maçı askıya alındı!

Bugün oynanan Danimarka-Finlandiya maçında kalbi duran 29 yaşındaki oyuncu Christian Eriksen'in hastaneye kaldırılmasının ardından UEFA, maçının askıya alındığını duyurdu.

Danimarka-Finlandiya maçı askıya alındı!

Son dakika... Danimarka-Finlandiya maçını askıya alındı. EURO 2020 B Grubu'nda oynanan maçta korku dolu anlar yaşandı. Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen, maçın 45.dakikasında aniden yere yığıldı.

Genç oyuncuya ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Sahada kalp masajı yapılan Eriksen daha sonra hastaneye kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMU BELLİ OLDU

Orta saha mevkiinde top koşturan 29 yaşındaki Eriksen'in bilincinin açık olduğu ve hayati fonksiyonlarının yerinde olduğu bildirildi. 

Danimarka-Finlandiya maçı askıya alındı!

MAÇ ERTELENDİ

UEFA, müsabakanın tıbbi gerekçelerle askıya alındığını duyurdu. Danimarka-Finlandiya maçı askıya alındı!

{TITLE_STRIP}Christian Eriksen kimdir, kaç yaşında?

Danimarka-Finlandiya maçı askıya alındı!Danimarka-Finlandiya maçı askıya alındı!

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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