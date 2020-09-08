UEFA Uluslar A Ligi 2. Grubunda Danimarka ve İngiltere karşı karşıya geldi. Mücadeleden gol sesi çıkmadı. İki takımda 0-0'a razı oldu.

İki takımında maç boyunca savunma ağırlıklı oynadığı karşılaşmada 90 dakika boyunca Danimarka'da, İngiltere'de yalnızca 2 isabetli şut bulabildi. Bu sonuçla Uluslar A Ligi 2. Grubunda İngiltere 4 puana yükselirken, Danimarka'da gruptaki ilk puanını aldı.

DANİMARKA - İNGİLTERE ULUSLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

8 Eylül Salı günü TSİ 21.45'te başlayacak Danimarka-İngiltere Uluslar Ligi maçı, Parken stadında oynanacak. Karşılaşmayı Rumen hakem, Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs'ın yardımcılıklarını, Vasile Marinescu ve Ovidiu Artene üstlenecek. Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla mücadele seyircisiz olacak.

HANGİ KANALDA?

Danimarka ve İngiltere arasında 8 Eylül Salı günü TSİ 21.45'te başlayacak maç için Türkiye'de yayıncı bulunmuyor. Karşılaşmanın UEFA TV'den yayınlanması bekleniyor.

İLK 11'LER

Danimarka: Schmeichel, Skov, Christensen, Zanka, Wass, Delaney, Eriksen, Norgaard, Braithwaite, Dolberg, Poulsen.

İngiltere: Pickford, Gomez, Coady, Dier, Alexander-Arnold, Rice, Phillips, Trippier, Sancho, Sterling, Kane