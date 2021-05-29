Danimarka'da şaşırtan karar! Koronavirüs aşının yan etkisi nedeniyle tazminat alacak

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da hasta tazminat kurulu tarafından AstraZenaca aşısının neden olduğu yan etkilerinden ötürü 30 yaşındaki kadına tazminat verilmesi kararlaştırıldı.

Ülkede hastaların adli işlemleri ile ilgilenen Patienterstatningen adlı kurum, ocak ayında AstraZenaca aşısı olduktan sonra kan pıhtılaşması sorunu yaşayan 30 yaşındaki kadına tazminat ödenmesi gerektiğine karar verdi.

Söz konusu kurumun başkanı Karen-Inger Bast, "Kadının hasta kayıtlarını okuduktan sonra tromboz (kan pıhtılaşması) olayının aşıdan kaynaklandığına dair şüphe kalmadı" dedi.

AŞIDAN BİRKAÇ GÜN SONRA YAN ETKİSİ GÖRÜLDÜ

Aşı olduktan birkaç gün sonra şiddetli baş ağrıları yaşayan Covid-19 hastasına, daha sonra beyninde ve karaciğerinde kan pıhtıları teşhisi kondu.

Karara göre şimdilik genç kadın yan etkilerden kaynaklanan rahatsızlık nedeniyle çalışamadığı günler için tazminat alabilecek. Fakat yan etkilerle ilgili daha uzun vadeli sorunlar yaşaması durumunda ilave tazminat alma hakkına sahip olacak.

Çalıştığı işten dolayı aşı olmak zorunda olduğu için iş yerinde de tazminat alabilecek. Hasta tazminat kurulu şu anda koronavirüs aşılarının yan etkileriyle ilgili 158 hak talebini işleme alıyor. Bunlardan 115'i AstraZeneca aşısıyla ilgili iken 38'i Pfizer ve 5'i Moderna aşılarından geliyor.

ASTRAZENECA AŞISINI TAMAMEN DURDURAN İLK AVRUPA ÜLKESİ DANİMARKA OLDU

Danimarka Sağlık Bakanlığı, nadir görülen ancak ciddi yan etkilere yol açtığı gerekçesiyle 14 Nisan tarihinde AstraZeneca aşılarının kullanımını "tamamen" durdurduğunu açıklamıştı.

Ülkede AstraZeneca aşısı yaptıran 150 bin kişiden sadece ikisinde "kan pıhtılaşması" görülmüş ve 11 Mart'ta söz konusu aşıların kullanımı geçici olarak askıya alınmıştı.

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AstraZeneca: Nedensellik kanıtı yok

AstraZeneca geliştirmiş olduğu Covid-19 aşısında böyle bir yan etki olduğuna dair herhangi bir nedensellik bulunmadığını ileri sürüyor.

AstraZeneca’nın iki dozluk aşısı, bir çok ülkede etki oranı açısından ve yan etkileri bakımından ciddi sorulara muhatap oldu. Ancak uzmanlar da bu aşının virüse karşı kötü sonuçları önlemede etkili olduğu noktasında hemfikir.