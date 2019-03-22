Danimarkalı ırkçı lider İslam'ı hedef aldı, Kur'an yaktı

Danimarka Parlamentosu önünde kılınan cuma namazını protesto eden aşırı sağcı Sıkı Yön (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, Kur’an-ı Kerim yakarak bir skandala imza attı.

Yeni Zelanda’da geçen cuma iki camiye gerçekleştirilen ve 51 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarını protesto etmek amacıyla, Danimarka Parlamentosu önünde kılınan cuma namazı aşırı sağcıların tahrikleri altında gerçekleşti.

Gerekli yasal izinlerin alındığı Danimarka Parlamentosu önünde yapılan cuma namazı organizasyonuna yönelik karşıt gösteri düzenleyen bir grup aşırı sağcı, İsrail bayrağı taşırken havalı kornalar ile gürültü yaparak namazın kılınmasını engellemeye çalıştı.

AMAÇ MÜSLÜMANLARI KIŞKIRTMAK

Göçmen ve İslam karşıtı Sıkı Yön hareketinin lideri Rasmus Paludan ise Kur’an-ı Kerim yakarak namaz kılanları kışkırtmaya çalıştı.

Polisin parlamento önüne yaklaştırmadığı Paludan ve yandaşları, cuma namazının kılındığı meydanın yaklaşık yüz metre yakınında eylemlerini gerçekleştirdi.

Danimarka Halk Partisi Milletvekili aşırı sağcı Martin Henriksen de cuma namazı kılmak için parlamento önünde toplanan kalabalığı tahrik etti.

Namaz kılınmaya karşı çıktı

Henriksen, medya mensuplarına açıklama yapmadan önce cuma namazının kılındığı alanda dolaşarak göstericilere sözlü tacizde bulundu.

Danimarka Parlamentosu Başkanı Pia Kjaersgaard, daha önce yaptığı açıklamada, parlamento önünde cuma namazı kılınmasına karşı olduğunu söylemişti.

Kopenhag polisinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı gösterilerde 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.