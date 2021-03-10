Danimarka'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Danimarka'nin Bayrağı Nasıldır?
Danimarka'nin Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Danimarka'nin resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Danimarka hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.
Danimarka veya resmî adıyla Danimarka Krallığı, Kuzey Avrupa'da İskandinavya bölgesinde yer alan bir ülkedir. Anayasal bir monarşi ile yönetilmektedir. Danimarka'nın büyük bir bölümü Jylland yarımadası üzerindedir. Başkent, Danimarka adalarının en büyüğü olan Sjælland'ın üzerinde kurulmuştur. Sjælland, dar bir boğaz olan Sont Boğazı ile İsveç'ten ayrılır.
Danimarka'nin Başkenti?
“Kopenhag” şehri Danimarka'nin başkentidir.
Danimarka'nin Para Birimi Nedir?
“DanimarkaKronu” Danimarka'nin para birimidir.
Danimarka'nin Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Danimarka'nin telefon alan kodu : + 45
Danimarka'nin Türkçe Ülke Telaffuzu
Danimarka
Danimarka'nin Türkçe Başkent Telaffuzu
Kopenhag
Danimarka'nin İngilizce Ülke Telaffuzu
Denmark
Danimarka'nin İngilizce Başkent Telaffuzu
Copenhagen
Danimarka'nin Başkent Ülke İçi Telaffuzu
København
Danimarka'nin Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Danmark
Danimarka'nin Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Danca