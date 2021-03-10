Danimarka'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Danimarka'nin Bayrağı Nasıldır?

Danimarka veya resmî adıyla Danimarka Krallığı, Kuzey Avrupa'da İskandinavya bölgesinde yer alan bir ülkedir. Anayasal bir monarşi ile yönetilmektedir. Danimarka'nın büyük bir bölümü Jylland yarımadası üzerindedir. Başkent, Danimarka adalarının en büyüğü olan Sjælland'ın üzerinde kurulmuştur. Sjælland, dar bir boğaz olan Sont Boğazı ile İsveç'ten ayrılır.

Danimarka'nin Başkenti?

“Kopenhag” şehri Danimarka'nin başkentidir.

Danimarka'nin Para Birimi Nedir?

“DanimarkaKronu” Danimarka'nin para birimidir.

Danimarka'nin Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Danimarka'nin telefon alan kodu : + 45

Danimarka'nin Türkçe Ülke Telaffuzu

Danimarka

Danimarka'nin Türkçe Başkent Telaffuzu

Kopenhag

Danimarka'nin İngilizce Ülke Telaffuzu

Denmark

Danimarka'nin İngilizce Başkent Telaffuzu

Copenhagen

Danimarka'nin Başkent Ülke İçi Telaffuzu

København

Danimarka'nin Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Danmark

Danimarka'nin Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Danca

Danimarka'nın Bayrağı Nasıldır?