Danin Talovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danin Talovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danin Talovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danin Talovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danin Talovic 8 Mart 1995 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danin Talovic Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Danin Talovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rudar Pljevlja futbol takımında oynamaktadır. Rudar Pljevlja takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Danin Talovic'nin Rudar Pljevlja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Danin Talovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danin Talovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Danin Talovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danin Talovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ağustos 2015 yılında FK Jezero

11 Ocak 2016 yılında Rudar Pljevlja

29 Şubat 2016 yılında FK Jezero

30 Haziran 2016 yılında Rudar Pljevlja

2 Ağustos 2016 yılında FK Berane

3 Şubat 2017 yılında FK Pljevlja

11 Temmuz 2017 yılında FK Lovcen

1 Temmuz 2018 yılında Rudar Pljevlja

6 Şubat 2019 yılında FK Jezero

8 Temmuz 2019 yılında KF Flamurtari

13 Şubat 2020 yılında FK Ibar

2 Ağustos 2020 yılında Rudar Pljevlja

1 Ağustos 2021 yılında Persikabo 1973

26 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında Rudar Pljevlja

Danin Talovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danin Talovic şuan Rudar Pljevlja takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.