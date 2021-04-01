Danışma Memuru Maaşı Ne Kadar? 2021 Danışma Memuru Maaşları, İş İlanları

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Danışma Memuru Kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, işyerine gelen konukları karşılama, büro içi ve dışı iletişimi sağlama, belge akışını takip etme, bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Danışma Memuru Maaşı Ne Kadar? 2021 Danışma Memuru Maaşları

Danışma Memuru maaşı ortalama aylık 4.300 - TL’dir. En düşük Danışma Memuru maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 7.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Danışma Memuru iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Danışma Memuru Olmak İçin Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Ortaöğretim mezunu olmanız gerekmektedir.

Ne İş Yapar?

Danışma Memuru, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Kişisel bakım yapmak,

b) Sosyal çevresi ile etkili iletişim kurmak,

c) İş yerinde etkili iletişim kurmak,

d) Randevu ve konuk kabulü programı yapmak,

e) Telefonla iletişim kurmak,

f) İnternet üzerinden bilgiye ulaşmak,

g) Belge akışını izlemek,

h) Beden dili ile iletişim kurmak,

i) Türkçeyi doğru konuşmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar meslek ana grubunda yer alır

Meslek Alt Ana Grubu :

Müşteri Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar alt ana grubundadır

Meslek Grubu :

Müşteri Danışma Elemanları meslek grubu içerisindedir.

Danışma Memuru Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Danışma Memuru mesleğinin meslek kodu 4229.03 olarak belirlenmiştir

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