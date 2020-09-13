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Danişmentgazi'de yol ve çevre düzenlemesi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu tarafından yapılan açıklamada, Danışmentgazi Mahallesi'nde geniş çaplı yol ve çevre düzenlemesi çalışması yapıldığını artık ulaşımın daha seri ve güvenli olacağını belirtti.

Danişmentgazi'de yol ve çevre düzenlemesi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Danışmentgazi Mahallesi'nde geniş çaplı yol ve çevre düzenlemesi çalışması yaptıklarını söyledi. Danışmentgazi mahallesinde yolların zaman içerisinde deforme olduğunu ve sokak aydınlatma tellerinin sorun oluşturduğunu belirten Başkan Dr. Palancıoğlu, "Danışmentgazi Mahallesinde alt yapı çalışmaları sonucu yollar da tahribatlar oluşmuştur.

Danişmentgazi'de yol ve çevre düzenlemesi

Elektriki telleri ağaçların büyümesi sebebi ile tehlikeli olmaya başlamıştı. Belediye arak ilk etapta alt yapı da bütünlük oluşturarak yeniledik. Elektrik di tellerini yer altına aldık. Sonra da yeni ve çevre dostu Galvanizli elektrik direkleri yerleştirdik. 1800 metre uzunluğundaki Sedat Yenigün caddesinde asfaltlama çalışmasına başlanıldı. Şimdi Danişmentgazi de ulaşım daha seri ve güvenil olacaktır" dedi.

Danişmentgazi'de yol ve çevre düzenlemesi

Başkan Dr. Palancıoğlu, Melikgazi belediyesinin her an her yerde olduğunu ve şu anda şehrin adeta şantiye alanı görünümünde bulduğunu sözlerine ekledi.

Berna Akkaya
Editör


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