Danla Biliç isyan etti! "Süreci hızlı atlatıyorsunuz!" diyen Beyaz TV muhabirine demediğini bırakmadı!

6 Şubat günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem sonrası 11 il etkilenmiş bölgeye çok sayıda yardım tırı gönderilmişti. Birçok ünlü ısım tırlar dolusu yardımı bölgeye göndermenin yanı sıra bizzat bölgeye giderek arama kurtarma çalışmalarına da katılım sağlamışlardı. Bölgeye gidemeyen vatandaşlar ve ünlü camiası ise sosyal medya hesaplarından ellerinden geleni yaparak destek verdiler. Danla Biliç'de bu duruma sessiz kalmayarak depremin olduğu günden bu güne kadar elinden geleni yaptı. Bölgeye yardım göndermenin yanı sıra sosyal medya üzerinden de paylaşımlarda bulundu.

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MUHABİRE DEMEDİĞİNİ BIRAKMADI

Dün akşam yemek yemek için dışarı çıktıpı sırada Danla Biliç Beyaz Tv muhabirinin sorularını yanıtlamak isterken. Muhabir "Gayet iyisiniz, bu süreci de hızlı atlatıyorsunuz?” diyerek sosyal medya fenomenini kızdırdı. Danla Biliç ise “Yardım etmekten başka yapabileceğim bir şey yok. Laf sokmana hiç gerek yoktu. Bir proje için yemeğe geldik ve deprem haberini aldık ve evlerimize dağılıyoruz. O kadar. Laf sokmana gerek yok, laf sokacağın son insan benim bu arada. Teşekkür ederim." diyerek mekandan aracıyla ayrıldı.

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Olay sonrası sosyal medya hesabından röportajı yayınlayarak sert bir dille eleştiride bulundu.