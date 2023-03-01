Danny Amos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danny Amos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danny Amos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Danny Amos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Danny Amos 22 Aralık 1999 tarihinde Sheffield şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kuzey İrlanda,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Amos şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Danny Amos Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Danny Amos, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Grimsby Town futbol takımında oynamaktadır. Grimsby Town takımına 13 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Danny Amos'nin Grimsby Town ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Danny Amos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Danny Amos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2018 yılında Doncaster Rov.
2 Şubat 2018 yılında Buxton
3 Mart 2018 yılında Doncaster Rov.
8 Ocak 2019 yılında Hartlepool Utd.
31 Mayıs 2019 yılında Doncaster Rov.
1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz
3 Eylül 2021 yılında Port Vale
13 Ocak 2022 yılında Grimsby Town
Danny Amos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Danny Amos şuan Grimsby Town takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.
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