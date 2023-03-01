Danny Barker kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danny Barker Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danny Barker adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Danny Barker Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Danny Barker 10 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Danny Ryan Barker şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Danny Barker Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Worthing FC futbol takımında oynamaktadır. Worthing FC takımına 1 Şubat 2018 tarihinde katılmıştır. Danny Barker'nin Worthing FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Danny Barker Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Danny Barker futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında Brighton U23
1 Şubat 2018 yılında Worthing
Danny Barker Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Danny Barker şuan Worthing FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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