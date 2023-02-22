Danny Bejarano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danny Bejarano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danny Bejarano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danny Bejarano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danny Bejarano 3 Ocak 1994 tarihinde Santa Cruz de la Sierra şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Bolivya uyrukludur.Gerçek adı da Danny Bryan Bejarano Yañez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danny Bejarano Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Danny Bejarano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAS Lamia 1964 futbol takımında oynamaktadır. PAS Lamia 1964 takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Danny Bejarano'nin PAS Lamia 1964 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Danny Bejarano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danny Bejarano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Danny Bejarano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danny Bejarano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Oriente P.

1 Temmuz 2015 yılında Panetolikos

5 Ocak 2016 yılında Bolívar

30 Haziran 2016 yılında Panetolikos

14 Temmuz 2016 yılında Sport Boys

30 Haziran 2017 yılında Panetolikos

24 Temmuz 2018 yılında Oriente P.

1 Ocak 2019 yılında PAS Lamia

Danny Bejarano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danny Bejarano şuan PAS Lamia 1964 takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Danny Bejarano Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Oriente Petrolero (-12/2011)

Bolivya takımında 22 numaralı formasıyla 15 Ağustos 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 28 maçta 0 gol atmıştır.

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