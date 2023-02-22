Danny Finlayson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danny Finlayson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danny Finlayson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danny Finlayson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danny Finlayson 19 Ocak 2001 tarihinde Glasgow şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Kuzey İrlanda,İskoçya uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Finlayson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danny Finlayson Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 14 Sports Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Linfield FC futbol takımında oynamaktadır. Linfield FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Danny Finlayson'nin Linfield FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Danny Finlayson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/daniel_finlayson63/

Danny Finlayson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danny Finlayson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Danny Finlayson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danny Finlayson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Rangers FC U18

1 Temmuz 2019 yılında Rangers II

3 Şubat 2020 yılında Orange County

4 Ekim 2020 yılında Rangers II

5 Ekim 2020 yılında St. Mirren

17 Mayıs 2021 yılında Rangers II

1 Temmuz 2021 yılında St. Mirren

30 Eylül 2021 yılında Kelty Hearts

1 Mayıs 2022 yılında St. Mirren

1 Temmuz 2022 yılında Linfield

31 Mayıs 2023 yılında St. Mirren

Danny Finlayson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danny Finlayson şuan Linfield FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Danny Finlayson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kuzey İrlanda U21 takımında 22 numaralı formasıyla 2 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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