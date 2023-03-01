Danny Greenslade kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danny Greenslade Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danny Greenslade adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Danny Greenslade Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Danny Greenslade 28 Eylül 1995 tarihinde Belper şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Danny Greenslade Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wizard Sports Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bath City futbol takımında oynamaktadır. Bath City takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Danny Greenslade'nin Bath City ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Danny Greenslade Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Danny Greenslade futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2013 yılında Bristol Rovers
1 Şubat 2016 yılında Bath City
1 Mayıs 2016 yılında Bristol Rovers
7 Ekim 2016 yılında Gloucester
6 Kasım 2016 yılında Bristol Rovers
1 Temmuz 2017 yılında Weston-super-M.
1 Temmuz 2018 yılında Hereford
5 Ağustos 2020 yılında Chippenham
1 Temmuz 2022 yılında Bath City
Danny Greenslade Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Danny Greenslade şuan Bath City takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.