Danny Kearns kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danny Kearns Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Danny Kearns kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Danny Kearns ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Danny Kearns kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danny Kearns Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Danny Kearns kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danny Kearns Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danny Kearns adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danny Kearns Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danny Kearns 26 Ağustos 1991 tarihinde Belfast şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İrlanda,Kuzey İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Anthony Kearns şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danny Kearns Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Danny Kearns, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Larne FC futbol takımında oynamaktadır. Larne FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Danny Kearns'nin Larne FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Danny Kearns Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danny Kearns isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Danny Kearns Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danny Kearns futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında West Ham

1 Temmuz 2010 yılında Dundalk FC

30 Ağustos 2011 yılında Peterborough

4 Ekim 2012 yılında York City

29 Kasım 2012 yılında Peterborough

9 Ocak 2013 yılında Rotherham

31 Mayıs 2013 yılında Peterborough

11 Mart 2014 yılında FC Chesterfield

31 Mayıs 2014 yılında Peterborough

11 Temmuz 2014 yılında Carlisle United

1 Eylül 2015 yılında Kulüpsüz

17 Ekim 2015 yılında Glenavon

5 Temmuz 2016 yılında Sligo Rovers

1 Ocak 2018 yılında Limerick FC

11 Temmuz 2018 yılında Linfield

30 Ocak 2021 yılında Cliftonville

1 Temmuz 2022 yılında Larne FC

Danny Kearns kimdir

Danny Kearns Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danny Kearns şuan Larne FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Danny Kearns Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İrlanda U21 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Danny Kearns nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Son Haberler
Ross Glendinning kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ross Glendinning Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ross Glendinning kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ross Glendinning Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Olajide Jimoh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Olajide Jimoh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Olajide Jimoh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Olajide Jimoh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ebuka Kwelele kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ebuka Kwelele Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ebuka Kwelele kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ebuka Kwelele Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Stephen Chukwude kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stephen Chukwude Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Stephen Chukwude kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stephen Chukwude Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Çok Okunanlar
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Bu kelimeyi sakın kullanmayın! Yargıtay hakaret sayıyor!
Bu kelimeyi sakın kullanmayın! Yargıtay hakaret sayıyor!
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmıştı! Simay Atlı, depremde hayatını kaybetti
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmıştı! Simay Atlı, depremde hayatını kaybetti
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir