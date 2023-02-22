Danny Kearns kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danny Kearns Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danny Kearns adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danny Kearns Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danny Kearns 26 Ağustos 1991 tarihinde Belfast şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İrlanda,Kuzey İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Anthony Kearns şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danny Kearns Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Danny Kearns, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Larne FC futbol takımında oynamaktadır. Larne FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Danny Kearns'nin Larne FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Danny Kearns Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danny Kearns isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Danny Kearns Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danny Kearns futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında West Ham

1 Temmuz 2010 yılında Dundalk FC

30 Ağustos 2011 yılında Peterborough

4 Ekim 2012 yılında York City

29 Kasım 2012 yılında Peterborough

9 Ocak 2013 yılında Rotherham

31 Mayıs 2013 yılında Peterborough

11 Mart 2014 yılında FC Chesterfield

31 Mayıs 2014 yılında Peterborough

11 Temmuz 2014 yılında Carlisle United

1 Eylül 2015 yılında Kulüpsüz

17 Ekim 2015 yılında Glenavon

5 Temmuz 2016 yılında Sligo Rovers

1 Ocak 2018 yılında Limerick FC

11 Temmuz 2018 yılında Linfield

30 Ocak 2021 yılında Cliftonville

1 Temmuz 2022 yılında Larne FC

Danny Kearns Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danny Kearns şuan Larne FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Danny Kearns Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İrlanda U21 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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