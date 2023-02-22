Danny Lafferty kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danny Lafferty Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Danny Lafferty kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Danny Lafferty ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Danny Lafferty kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danny Lafferty Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Danny Lafferty kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danny Lafferty Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danny Lafferty adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danny Lafferty Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danny Lafferty 18 Mayıs 1989 tarihinde Derry şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Patrick Lafferty şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danny Lafferty Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Platinum One Group yapmaktadır. Danny Lafferty, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sligo Rovers futbol takımında oynamaktadır. Sligo Rovers takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Danny Lafferty'nin Sligo Rovers ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Danny Lafferty Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danny Lafferty isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Danny Lafferty Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danny Lafferty futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2010 yılında Ayr United

31 Mayıs 2010 yılında Celtic Glasgow

1 Temmuz 2010 yılında Derry City

30 Ocak 2012 yılında Burnley

5 Mart 2015 yılında Rotherham

30 Nisan 2015 yılında Burnley

2 Ekim 2015 yılında Oldham Athletic

5 Mart 2016 yılında Burnley

31 Ağustos 2016 yılında Sheff Utd

12 Ocak 2017 yılında Burnley

13 Ocak 2017 yılında Sheff Utd

3 Ocak 2019 yılında Peterborough

31 Mayıs 2019 yılında Sheff Utd

29 Ağustos 2019 yılında Shamrock Rovers

1 Ocak 2021 yılında Derry City

1 Ocak 2023 yılında Sligo Rovers

Danny Lafferty kimdir

Danny Lafferty Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danny Lafferty şuan Sligo Rovers takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Oxford United Stars

Danny Lafferty Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kuzey İrlanda takımında 3 numaralı formasıyla 2 Haziran 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Kuzey İrlanda U21 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Danny Lafferty nereli

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