Danny Lupano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danny Lupano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danny Lupano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danny Lupano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danny Lupano 23 Ağustos 2000 tarihinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Belçika,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Danny Koy Lupano şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danny Lupano Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eyeconic Sports Management Ltd yapmaktadır. Danny Lupano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PS Kalamata futbol takımında oynamaktadır. PS Kalamata takımına 8 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Danny Lupano'nin PS Kalamata ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Danny Lupano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danny Lupano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Danny Lupano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danny Lupano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ağustos 2018 yılında Birmingham U21

18 Ocak 2019 yılında Hednesford

31 Mayıs 2019 yılında Birmingham U21

15 Temmuz 2019 yılında Hull City U21

31 Ocak 2020 yılında Derry City

30 Haziran 2020 yılında Hull City U21

22 Ekim 2020 yılında King's Lynn

22 Kasım 2020 yılında Hull City U21

2 Şubat 2021 yılında Derry City

30 Haziran 2021 yılında Hull City U21

8 Ağustos 2021 yılında PS Kalamata

Danny Lupano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danny Lupano şuan PS Kalamata takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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