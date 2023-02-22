Danny Purkis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danny Purkis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danny Purkis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danny Purkis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danny Purkis 10 Haziran 1995 tarihinde Belfast şehrinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Purkis şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danny Purkis Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Glentoran FC futbol takımında oynamaktadır. Glentoran FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Danny Purkis'nin Glentoran FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Danny Purkis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danny Purkis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Danny Purkis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danny Purkis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Glentoran

14 Ağustos 2015 yılında Ards FC

31 Mayıs 2016 yılında Glentoran

1 Temmuz 2016 yılında HW Welders

1 Mart 2017 yılında Abbey Villa

1 Ocak 2018 yılında East Belfast

6 Ocak 2020 yılında Glenavon

4 Ekim 2021 yılında East Belfast

1 Temmuz 2022 yılında Glentoran

Danny Purkis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danny Purkis şuan Glentoran FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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