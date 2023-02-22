Danny Rogers kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danny Rogers Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Danny Rogers kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Danny Rogers ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Danny Rogers kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danny Rogers Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Danny Rogers kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danny Rogers Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danny Rogers adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danny Rogers Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danny Rogers 23 Mart 1994 tarihinde New York City, New York şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İrlanda,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Rogers şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danny Rogers Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Patrick's Athletic futbol takımında oynamaktadır. St. Patrick's Athletic takımına 14 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Danny Rogers'nin St. Patrick's Athletic ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Danny Rogers Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danny Rogers isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Danny Rogers Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danny Rogers futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Aberdeen FC U20

13 Aralık 2013 yılında Airdrieonians

13 Ocak 2014 yılında Aberdeen FC U20

1 Temmuz 2014 yılında Aberdeen FC

1 Ağustos 2014 yılında Dumbarton FC

5 Mayıs 2015 yılında Aberdeen FC

1 Temmuz 2015 yılında Falkirk FC

31 Mayıs 2016 yılında Aberdeen FC

8 Temmuz 2016 yılında Falkirk FC

21 Mayıs 2017 yılında Aberdeen FC

11 Temmuz 2018 yılında St. Mirren

31 Mayıs 2019 yılında Aberdeen FC

14 Ağustos 2019 yılında Morton

30 Nisan 2020 yılında Aberdeen FC

28 Temmuz 2020 yılında Kilmarnock FC

7 Ağustos 2021 yılında Oldham Athletic

14 Ağustos 2022 yılında St. Pat's

Danny Rogers kimdir

Danny Rogers Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danny Rogers şuan St. Patrick's Athletic takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Belvedere FC, Aberdeen FC

Danny Rogers Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İrlanda U21 takımında 1 numaralı formasıyla 9 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

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Danny Rogers nereli

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