Danny Wallace kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danny Wallace Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Danny Wallace kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Danny Wallace ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Danny Wallace kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danny Wallace Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Danny Wallace kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danny Wallace Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danny Wallace adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danny Wallace Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danny Wallace 21 Ekim 1994 tarihinde Belfast şehrinde doğmuştur.  Kuzey İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Wallace şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danny Wallace Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Glenavon FC futbol takımında oynamaktadır. Glenavon FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Danny Wallace'nin Glenavon FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Danny Wallace Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danny Wallace isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Danny Wallace Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danny Wallace futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Linfield

1 Ocak 2016 yılında Carrick Rangers

31 Mayıs 2016 yılında Linfield

21 Temmuz 2016 yılında Ballymena

31 Mayıs 2017 yılında Linfield

1 Temmuz 2017 yılında Warrenpoint

1 Temmuz 2021 yılında Glenavon

Danny Wallace kimdir

Danny Wallace Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danny Wallace şuan Glenavon FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Danny Wallace nereli

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