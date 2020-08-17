Danny Welbeck, Beşiktaş'a önerildi!

Yıldız golcü Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'tan ayrılmasıyla birlikte oluşan golcü oyuncu boşluğunu doldurmak isteyen Beşiktaş'a, Manchester United'ın eski golcüsü Danny Welbeck önerildi. Geçtiğimiz sezonu Watford'da tamamlayan Welbeck, sık sık sakatlanmasından dolayı 'kronik sakat' olarak adlandırılıyor.

Son olarak uzun süreli bir sakatlık atlatan Welbeck, TRT Spor'un haberine göre, menajerler aracılığıyla forvet arayışlarına devam eden Beşiktaş'a önerildi. Watford'da transfer listesine koyulan golcü oyuncu, takım arayışlarına devam ediyor. Uzun süreli sakatlığının ardından düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma katılmayı düşünen Welbeck için Beşiktaş, iyi bir şans olabilir.

YALNIZCA 19 MAÇA ÇIKTI

İngiltere'de ligin ilk yarısında sakatlıkları nedeniyle kadroya giremeyen Welbeck, pandemi sürecinin ardından forma giymeye başladı. Son 4 maçın 3'ünde ilk 11'de yer alan İngiliz santrfor, bu sezon toplamda 19 kez forma giydi. 29 yaşındaki futbolcu 2 kez fileleri sarsabildi.Sol kanat ve forvet arkasında da görev yapabilen Welbeck, hızı ve çabukluğuyla rakip savunmaların korkulu rüyası oluyor.

