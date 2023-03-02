Danny Wright kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danny Wright Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danny Wright adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danny Wright Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danny Wright 10 Eylül 1984 tarihinde Southampton şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Wright şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danny Wright Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Havant & Waterlooville FC futbol takımında oynamaktadır. Havant & Waterlooville FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Danny Wright'nin Havant & Waterlooville FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Danny Wright Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danny Wright isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Danny Wright Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danny Wright futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2007 yılında Histon FC

1 Temmuz 2010 yılında Cambridge Utd.

1 Temmuz 2011 yılında Wrexham

1 Temmuz 2013 yılında Forest Green

30 Ağustos 2014 yılında Gateshead

20 Ocak 2015 yılında Kidderminster

1 Temmuz 2015 yılında Cheltenham

1 Temmuz 2018 yılında Solihull Moors

28 Temmuz 2020 yılında Torquay

1 Temmuz 2022 yılında Havant & Water.

Danny Wright Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danny Wright şuan Havant & Waterlooville FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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