Dans videosu yüzünden mesleğinden olmuştu! Hande Sarıoğlu işin tadını kaçırdı: "Taytımı çıkarayım mı?"

Geçtiğimiz yıllarda, arkadaşlarıyla evinde eğlendiği anları sosyal medya hesabında paylaşan Hande Sarıoğlu, sergilediği dans sebebiyle Habertürk'ten kovulmuştu. Ekranlardan uzak kalamayan Sarıoğlu, bu defa Youtube'da bir bahis programı sunmaya başladı. Programda bir çok gafta bulunan Sarıoğlu, bu defa dans eğitmenine sorduğu soruyla gündemi sarstı.

"TAYTIMI ÇIKARAYIM MI?"

Programına konuk ettiği dans eğitmeniyle basit figürler deneyen Sarıoğlu'nun hem oldukça cesur frikik vermesi hem de eğitmene "taytımı çıkarayım mı hocam?" diye sorması, sosyal medyada güzel sunucunun yeniden linçlere maruz kalmasına sebep oldu.

Sarıoğlu'nun, yaptığı tüm gafları ve sorduğu son soruyu planlı olarak uyguladığı gündeme geldi. Sosyal medya kullanıcıları Sarıoğlu için, "Nereden tutsa kâr, bilerek yapıyor" yorumlarında bulundu.