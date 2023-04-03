Danylo Krevsun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danylo Krevsun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danylo Krevsun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Danylo Krevsun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Danylo Krevsun 21 Nisan 2005 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Кревсун Данило Сергійович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Danylo Krevsun Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Danylo Krevsun, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Borussia Dortmund U19 futbol takımında oynamaktadır. Borussia Dortmund U19 takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Danylo Krevsun'nin Borussia Dortmund U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Danylo Krevsun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Danylo Krevsun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
8 Eylül 2022 yılında Pr. Münster U19
5 Ocak 2023 yılında B. Dortmund U19
Danylo Krevsun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Danylo Krevsun şuan Borussia Dortmund U19 takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.
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