DAP Yapı halka arz ne zaman olacak? Halka arz eşit mi, oransal mı? soruları oldukça merak ediliyor. Halka arzda Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapan şirketler arasına DAP Yapı Gayrimenkul da katıldı. Peki, DAP Yapı halka arz ne zaman olacak? Halka arz eşit mi, oransal mı? DAP Yapı hisse fiyatı ne kadar, kaç TL? Detaylar haberimizde...

DAP YAPI HALKA ARZ NE ZAMAN OLACAK?

DAP Holding yaptığı açıklamada DAP Gayrimenkul Geliştirme’nin sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arzına Garanti BBVA Yatırım'ın liderlik edeceğini belirtti. Ayrıca 33 aracı kurum da talep girebilecek.

DAP Yapı AŞ'nin birincil halka arzı 15-16-17-18 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek.

DAP YAPI HALKA ARZ EŞİT Mİ, ORANSAL MI?

Toplam 30.020.000 TL nominal değerli pay halka arz edilecek. DAP Gayrimenkul halka arzı yatırımcılara oransal şekilde dağıtılacak

Bu miktarın 15.010.000 TL nominal değerdeki (%50) kısmı yurtiçi bireysel yatırımcılara, 12.008.000 TL nominal değerdeki (%40) kısmı yurtiçi kurumsal yatırımcılara, 3.002.000 TL nominal değerdeki (%10) kısmı yurtdışı kurumsal yatırımcılara, gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edildi.

Bugüne dek birçok markalı gayrimenkul projesi geliştiren DAP'ın satışı devam eden Validebağ Konakları, Nişantaşı Koru ve Ormanköy gibi projeleri bulunuyor.

DAP YAPI HİSSE FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

DAP Yapı ülke çapında yaptığı projelerle ismini sıkça duyuruyor. Firmanın bu hamlesi de yeni bir hava esmesine sebep olacak. 1 TL'lik hisse fiyatlarının adedi 18.50'TL'den satışa sunulacak. Yatırımcılara oransal şekilde dağıtılacak. Söz konusu payların yüzde 50'si bireysel yüzde 40'ı yurtiçi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 10'luk paylar ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara arz edilecek.

DAP YAPI HALKA ARZ KODU

Halka arz kodu: DAPGM