Dar gelirli vatandaşların kirasını devlet ödüyor! 

Devlet tarafından ödenen kira yardımı son zamanlarda en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İhtiyaç sahibi ailelere yapılan yardımlardan bir tanesi de kira yardımıdır. Kira yardımı başvurusunu,vatandaşlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığı ile yapabilmektedirler. Şartları taşıyan ailelere devlet tarafından belirlenen tutarlarda kira ücreti verilmektedir.

İhtiyacı olan ailelerin yanı sıra kentsel dönüşüm kapsamında da vatandaşlar kira yardımından faydalanacak. Bu haktan yararlanma süreleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın son yaptığı açıklamalara göre 36 aydan 48 aya çıkarılacağı belirtiliyor. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre riskli alanda bulunan konutların kentsel dönüşüme girmesi halinde kira yardımı süreleri uzatıldı. Riskli yapılarda ise kira yardımı süresi 18 ay olarak devam ediyor.

Kira yardımı tutarları ise 595 TL ile 960 TL arasında değişebiliyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA KİRA YARDIMI

Büyükşehirlerimizin çoğunda sorun olan, çarpık kentleşme ve eskiyen binaların varlığı insan yaşamını olumsuz etkiliyor. Özellikle deprem riski yüksek illerimizde yaşayan vatandaşlarımızın merakla beklediği, kentsel dönüşüm kapsamındaki kira yardımı süresi yakın bir tarihte 48 aya kadar uzatıldı.

Evleri yıkılacak olan ve yeni evlerine kavuşana kadar kirada yaşayacak vatandaşların kira yardımı alabilmesi için başvurularını e-Devlet üzerinden yapmaları gerekiyor. E-Devlet sistemi içinde yer alan “Hak Sahibi Ailelere Kira Yardımı Yapılması” başlıklı bölümden gerekli alanlar dolduran vatandaşlar, gerekli incelemeler sonucunda bu haktan yararlanılabiliyor.

İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE KİRA YARDIMI

Devletin yaptığı yardımlardan biri de muhtaç ailelere yapılan,kira yardımıdır. En temel insan haklarından olan barınma hakkının sağlanabilmesi için maddi imkânları yetersiz vatandaşlara böyle bir olanak sağlanıyor. Kira yardımını; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sunuyor. Bu yardımdan faydalanabilmek için gerekli şartları taşıyan vatandaşlar yaşamış oldukları il veya ilçelerde bulunan Kaymakamlık ve Valilik bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vâkıflarına başvurularını yapabiliyorlar. Ailelerin, başvurularını bireysel olarak yapmaları önem arz ediyor.

Belediyelerin vermiş olduğu kira yardımında ise, belediyeler tarafından yardıma muhtaç kişilerin tespiti yapıldığı için başvuru şartı aranmayabiliyor.

BAŞVURU İÇİN GEREKEN BELGELER

T.C. kimlik fotokopisi

İkametgâh belgesi

Gelir belgesi

Muhtarlıktan alınacak olan fakirlik kâğıdı

Bu belgeleri yanınıza alıp size en yakın SYDV'lere başvurunuzu yapabiliyorsunuz.

Ayrıca kira yardım talebini anlatan bir dilekçe de yazmanız gerekiyor. Yapılan başvurular ilgili kurul tarafından, ayrıca aileye yapılan ziyaret göz önüne alınarak karara bağlanıyor. Daha sonra konuya ilişkin bir rapor yazılarak, resmi işlemler başlatılıyor.

KİRA YARDIMI YAPAN KURUM VE KURULUŞLAR

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Bağlı Müdürlükler

Kaymakamlıklar bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları

Belediyeler

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Büyükşehirlerde kiracılara 960 TL’ ye varan kira yardımları yapılmaktadır.)

Sivil Toplum Kuruluşları

Özel Vakıflar ve dernekler

Gönüllü kuruluşlar ya da şahıslar tarafından kira yardımı yapılmaktadır.

KİRA YARDIMI İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

İhtiyaç sahibi ailelerin kira yardımı alabilmeleri için belirli şartları taşımaları gerekiyor.Bakanlık tarafından belirlenen koşullar şöyle sıralanıyor:

Başvuran şahsın üzerine kayıtlı herhangi bir mal varlığı bulunmaması.

Kira talebinde bulunan şahsın sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmıyor olması.

SGK kapsamında verilen emekli maaşı, dul ya da yetim aylıklarından yararlanmıyor olması.

Başvuru sahibinin düzenli gelire sahip olmaması.

Yapılacak olan gelir testinde yoksulluk sınırı altında olması gerekmektedir.

İşsizlik maaşının alınıyor olması da başvuru sonucunu olumsuz sonuçlanmasına sebep olacak nedenler arasında gösterilecektir.