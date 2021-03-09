Dara isminin anlamı nedir, Dara ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Dara isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Dara ismi ne demek, Dara ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Dara isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Dara İsminin anlamı nedir? TDK Dara anlamı:

TDK'da Dara ismi kabıyla birlikte tartılan bir nesnenin kabının ağırlığı; içinde yük taşınan aracın boş durumdaki ağırlığı; terazide dengeyi sağlamak için hafif gelen kefeye ağırlık olarak konulan taş, demir, çivi vb., abra anlamlarında bulunmaktadır.

Dara İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'da Dara ismi geçmemektedir.

Dara isminin kökeni:

Dara ismi Farsça kökenli bir isimdir. Türkiye'de 263 kişi Dara ismini kullanmaktadır.

Dara isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Dara isminin rengi:

Teal

Dara ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

Dara isminin Harf Analizi Nedir ?

Dara ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

D : Üstün güçler, güçlü

A : Öncü, lider, mantıklı

R : Akıllı, lider, sert

A : Öncü, lider, mantıklı

Dara isminin Numerolojisi Kaçtır?

Dara ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

D : 5

A : 1

R : 21

A : 1

= 28 – Dara İsminin Numeroloji Toplamı 28’dir.

Dara ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Dara isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Dara isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

D: 4 A: 1 R: 9 A: 1 = 15

1 + 5 = 6 Kader sayısıdır

Dara isminin 6 kader sayısına göre kişilik özellikleri

6 – Tam bir aşk adamı olduğu kadar bir o kadar da kıskanç bir yapısı vardır. Her şeye karışsa da asla sorumluluklarından ödün vermez. Sevdiği kişiye daima anlayışlı bir şekilde davranır ve onun için her şeyi yapar. Güvenilir, koruyucu ve sağlam bir karaktere sahip olması sebebi ile sevdikleri için her türlü fedakarlığa hazırdır. Mutlu ve sıcak bir kişiliğe sahiptir. Kötümserliğin ve ihmalkarlığın yanından bile geçmemiştir. Daima iyimser davranmaya ve bulunduğu ortamdaki olumsuzlukları ortadan kaldırmaya çalışır.

2020'nin En çok kullanılan erkek ve kız bebek isimleri açıklandı!

2021 En güzel anlamlı ERKEK bebek isim önerileri! Birbirinden farklı yüzlerce isim

2021 En güzel, anlamlı Kız bebek isim önerileri!