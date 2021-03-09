Bige isminin anlamı nedir, Bige ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Süper Lig'de ayrılık! Gençlerbirliği'nden Mehmet Altıparmak'la yollar ayrıldıKayseri Nüfusu 2020 - 2021 | Kayseri Yüzölçümü nedir?Adana Yumurtalık Nüfusu 2020 - 2021 | Yumurtalık İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?CHPli heyetten skandal hareket: Eski eşinin öldüresiye dövdüğü kadınla fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaştılar!Kahramanmaraş Nüfusu 2020 - 2021 | Kahramanmaraş Yüzölçümü nedir?Adana Tufanbeyli Nüfusu 2020 - 2021 | Tufanbeyli İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?Hayız SüresiDara isminin anlamı nedir, Dara ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Mardin Nüfusu 2020 - 2021 | Mardin Yüzölçümü nedir?
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Dara isminin anlamı nedir, Dara ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Dara isminin anlamı nedir, Dara ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Dara isminin anlamı; hükümdar demektir. Bu içeriğimizde Dara isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Dara isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Dara isminin anlamı nedir, Dara ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Dara isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Dara ismi ne demek, Dara ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Dara isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Dara İsminin anlamı nedir? TDK Dara anlamı:

TDK'da Dara ismi kabıyla birlikte tartılan bir nesnenin kabının ağırlığı; içinde yük taşınan aracın boş durumdaki ağırlığı; terazide dengeyi sağlamak için hafif gelen kefeye ağırlık olarak konulan taş, demir, çivi vb., abra anlamlarında bulunmaktadır.

Dara İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'da Dara ismi geçmemektedir.

anlamı nedir?

Dara isminin kökeni:

Dara ismi Farsça kökenli bir isimdir. Türkiye'de 263 kişi Dara ismini kullanmaktadır. 

Dara isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

nedir

Dara isminin rengi:

Teal

Dara ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

kız bebek isim anlamları

Dara isminin Harf Analizi Nedir ?

Dara ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

D : Üstün güçler, güçlü

A : Öncü, lider, mantıklı

R : Akıllı, lider, sert

A : Öncü, lider, mantıklı

Dara isminin Numerolojisi Kaçtır?

Dara ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

D : 5

A : 1

R : 21

A : 1

= 28 Dara İsminin Numeroloji Toplamı 28’dir.

Dara ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Dara isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

erkek bebek isim anlamları

Dara isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

D: 4   A: 1   R: 9   A: 1 = 15

1 5 = 6 Kader sayısıdır

Dara isminin 6 kader sayısına göre kişilik özellikleri

6 – Tam bir aşk adamı olduğu kadar bir o kadar da kıskanç bir yapısı vardır. Her şeye karışsa da asla sorumluluklarından ödün vermez. Sevdiği kişiye daima anlayışlı bir şekilde davranır ve onun için her şeyi yapar. Güvenilir, koruyucu ve sağlam bir karaktere sahip olması sebebi ile sevdikleri için her türlü fedakarlığa hazırdır. Mutlu ve sıcak bir kişiliğe sahiptir. Kötümserliğin ve ihmalkarlığın yanından bile geçmemiştir. Daima iyimser davranmaya ve bulunduğu ortamdaki olumsuzlukları ortadan kaldırmaya çalışır.

 

En çok kullanılan erkek ve kız bebek isimleri! En çok tercih edilen isimler 20202020'nin En çok kullanılan erkek ve kız bebek isimleri açıklandı!

2021 Erkek bebek isimleri! En Trend Havalı Erkek İsimleri2021 En güzel anlamlı ERKEK bebek isim önerileri! Birbirinden farklı yüzlerce isim

Kız isimleri ve anlamları 2021 - En Trend, Güncel havalı kız isimleri2021 En güzel, anlamlı Kız bebek isim önerileri! 

 

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT