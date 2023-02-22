Dara Keane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dara Keane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dara Keane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dara Keane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dara Keane 24 Aralık 1998 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dara Keane Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dara Keane, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

University College Dublin futbol takımında oynamaktadır. University College Dublin takımına 1 Mayıs 2019 tarihinde katılmıştır. Dara Keane'nin University College Dublin ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Dara Keane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dara Keane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dara Keane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dara Keane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Evergreen FC

1 Mayıs 2019 yılında UCD

Dara Keane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dara Keane şuan University College Dublin takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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