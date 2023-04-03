Darcy Turner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darcy Turner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Darcy Turner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Darcy Turner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Darcy Turner 15 Kasım 2005 tarihinde doğmuştur. Hollanda,İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Darcy Turner Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Darcy Turner, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Utrecht U18 futbol takımında oynamaktadır. FC Utrecht U18 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Darcy Turner'nin FC Utrecht U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Darcy Turner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Darcy Turner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Ajax U17
1 Temmuz 2022 yılında Utrecht U18
Darcy Turner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Darcy Turner şuan FC Utrecht U18 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?SV Nieuw Sloten (-2012), Ajax (2012-2022), FC Utrecht (2022-)
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