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Dardanel ton reklam sloganı | Dardanel rezaleti | Dardanel kime ait?

Su ürünleri konservesi sektörünün önde gelen şirketlerden biri olan Dardanel'in Instagram hesabında Türkiye-İtalya EURO 2020 maçı öncesi yapılan paylaşımda cinsiyetçi ifadelere yer verildi. Paylaşım tepki çekince kaldırıldı. İşte Dardanel ton reklam sloganı | Dardanel rezaleti | Dardanel kime ait? Detaylar haberimizde

Dardanel ton reklam sloganı | Dardanel rezaleti | Dardanel kime ait?

Su ürünleri konservesi sektörünün önde gelen şirketlerden biri olan Dardanel'in Instagram hesabında Türkiye-İtalya EURO 2020 maçı öncesi yapılan paylaşımda cinsiyetçi ifadelere yer verildi. Paylaşım tepki çekince kaldırıldı. Dardanel'in Twitter'da trend topic olması üzerine birçok internet kullanıcısı Dardanel ton reklam sloganı | Dardanel rezaleti | Dardanel kime ait? gibi arama yapmaya başladı. İşte detaylar...

DARDANEL TON REKLAM SLOGANI

Dardanel'in Türkiye-İtalya EURO 2020 maçı öncesi Instagram hesabında yapılan paylaşım büyük tepki çekti. Instagram kullanıcılarının tepkileri sonrası söz konusu paylaşım kaldırıldı. Paylaşımın ekran görüntüsü Instagram ve Twitter'da sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşıldı. Dardanel, Twitter'da trend topic oldu. 

Dardanel Ton'un ton balıklı makarna üzerine "Bu akşam makarnaya koyuyoruz!" yazarak İtalya'ya göndermede bulunması tepki çekti.

Dardanel ton reklam sloganı | Dardanel rezaleti | Dardanel kime ait?

DARDANEL REZALETİ

İşte Dardanel'in o paylaşımı:

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DARDANEL KİME AİT?

Dardanel Ton markası Dardanel Önentaş Gıda Sanayi Ananonim Şirketi'nin bir markasıdır. 

Dardanel Ton'un sahibi ve kurucusu ise Niyazi Önen'dir. Şirket 1984 yılında Türkiye'nin Çanakkale ilinde kuruldu. Konserve balık ürünleri satan şirket, bu alanda Türkiye'de ilk şirket olma unvanına sahiptir.

Dardanel, ek olarak Mr. No ve Baricci markaları ile sandviç ve atıştırmalıklar üretmektedir ve Dardenia adıyla balık-ekmek lokantası zinciri işletmektedir. Şirket, ürünlerinde Dolphin Safe rozetini kullanmaya yetkilidir. Aynı zamanda 1991 yılından bu yana futbol kulübü Çanakkale Dardanelspor'un sponsorluğunu yapmaktadır.

Şirket, 1994 yılından bu yana Borsa İstanbul'da işlem görmektedir. 1990'lardan itibaren ürün yelpazesi "Dardanel Ton" konserve ton balığı, diğer konserve yiyecekler ve hazır sandviçlere kadar genişledi.

Dardanel ton reklam sloganı | Dardanel rezaleti | Dardanel kime ait?

Niyazi Önen, 1950 yılında Çanakkale'de dünyaya geldi.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü mezunudur.

Niyazi Önen iş hayatına, Anavatan Partisi'nin iktidar olduğu dönemde, 1984 yılında Ziraat Bankası'ndan aldığı Su Ürünleri kredisiyle atıldı.

Aynı zamanda Dardanel Spor Kulübü Başkanlığı'nı da yapmaktadır.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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