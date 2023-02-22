Dare Godwin Dede kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dare Godwin Dede Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dare Godwin Dede adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Dare Godwin Dede Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Dare Godwin Dede 17 Mayıs 1996 tarihinde doğmuştur. 2,01 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Dare Godwin Dede Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BADIG yapmaktadır. Dare Godwin Dede, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Shooting Stars Sports Club futbol takımında oynamaktadır. Shooting Stars Sports Club takımına 1 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Dare Godwin Dede'nin Shooting Stars Sports Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Dare Godwin Dede Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Dare Godwin Dede futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında Go Round FC
1 Ekim 2021 yılında Shooting Stars
Dare Godwin Dede Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Dare Godwin Dede şuan Shooting Stars Sports Club takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.
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