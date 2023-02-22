Dare Olatunji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dare Olatunji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dare Olatunji kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dare Olatunji ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dare Olatunji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dare Olatunji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dare Olatunji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dare Olatunji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dare Olatunji adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dare Olatunji Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dare Olatunji 24 Kasım 1997 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Oluwadamilare Mathew Olatunji şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dare Olatunji Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GBE Global mgt yapmaktadır. Dare Olatunji, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shooting Stars Sports Club futbol takımında oynamaktadır. Shooting Stars Sports Club takımına 1 Kasım 2021 tarihinde katılmıştır. Dare Olatunji'nin Shooting Stars Sports Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dare Olatunji Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dare Olatunji futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Enyimba Aba

1 Kasım 2021 yılında Shooting Stars

Dare Olatunji kimdir

Dare Olatunji Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dare Olatunji şuan Shooting Stars Sports Club takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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Dare Olatunji nereli

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