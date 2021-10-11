Bilge Öztürk'ün kendisinden 22 yaş küçük Deren Gerede Erkaya ile aşk yaşadığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Bunun üzerine Daren Gerede Erkaya kimdir, nereli, kaç yaşında? Bilge Öztürk ile sevgili mi? soruları merakla araştırılmaya başladı. İşte detaylar...

DAREN GEREDE ERKAYA KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Sosyetenin tanınmış isimlerinden Bennu Gerede'in modellik yapan oğlu Daren Gerede Erkaya, Amerika New York'ta 2000 yılında dünyaya geldi.

Babası fotoğrafçı Koray Erkaya’dır. Dilan Gerede Erkaya adında ikiz erkek kardeşi, 2001 doğumlu Miro Gerede Erkaya adında bir erkek kardeşi vardır.

Anne ve babası 2006 yılında ayrılan Daren Gerede Erkaya'nın annesi Bennu Gerede, Ahmet Ağaoğlu’yla 2006 yılında aşk yaşamış, bu birlikteliğinden 2007 yılında Kai Gerede Ağaoğlu adında kardeşi olmuştur.

BİLGE ÖZTÜRK İLE SEVGİLİ Mİ?

43 yaşındaki Bilge Öztürk, aşk hayatı hakkında konuşurken "Hayatımda yeni biri var ama evlenmedim, akıştayım" ifadelerine yer verdi.

Öztürk kendisinden 22 yaş küçük sevgilisiyle ilişkisi hakkında "Zaten üç aydır birlikteyiz. Daren Gerede ile birlikteyim, mutluyuz" şeklinde konuştu