Dario Pavkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dario Pavkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dario Pavkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dario Pavkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dario Pavkovic 28 Mayıs 1994 tarihinde doğmuştur. Hırvatistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Dario Pavković şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dario Pavkovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dario Pavkovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HSK Posusje futbol takımında oynamaktadır. HSK Posusje takımına 7 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Dario Pavkovic'nin HSK Posusje ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Dario Pavkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dario Pavkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dario Pavkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dario Pavkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Friedrichstal

1 Temmuz 2015 yılında TSV Reichenbach

1 Temmuz 2017 yılında ASV Durlach

1 Temmuz 2019 yılında Langensteinbach

7 Şubat 2022 yılında HSK Posusje

Dario Pavkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dario Pavkovic şuan HSK Posusje takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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