Dario Rios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dario Rios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dario Rios adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dario Rios Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dario Rios 2 Kasım 1995 tarihinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Rubén Darío Ríos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dario Rios Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Guaraní futbol takımında oynamaktadır. Club Guaraní takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dario Rios'nin Club Guaraní ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dario Rios Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dario Rios isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dario Rios Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dario Rios futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında General Diaz

18 Ocak 2021 yılında 12 de Octubre

3 Ocak 2022 yılında Nacional

1 Ocak 2023 yılında Guaraní

Dario Rios Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dario Rios şuan Club Guaraní takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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