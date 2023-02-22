Darius Lipsiuc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darius Lipsiuc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Darius Lipsiuc kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Darius Lipsiuc ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.