Darius Lipsiuc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darius Lipsiuc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Darius Lipsiuc adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Darius Lipsiuc Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Darius Lipsiuc 16 Eylül 2005 tarihinde doğmuştur. İrlanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Darius Lipsiuc Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
St. Patrick's Athletic futbol takımında oynamaktadır. St. Patrick's Athletic takımına 18 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Darius Lipsiuc'nin St. Patrick's Athletic ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.
Darius Lipsiuc Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Darius Lipsiuc futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
18 Mart 2022 yılında St. Pat's
Darius Lipsiuc Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Darius Lipsiuc şuan St. Patrick's Athletic takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.
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