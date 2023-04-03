Darko Lunc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darko Lunc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Darko Lunc adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Darko Lunc Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Darko Lunc 18 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Hırvatistan,Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Darko Lunc Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Darko Lunc, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFK Vrsac U19 futbol takımında oynamaktadır. OFK Vrsac U19 takımına 12 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Darko Lunc'nin OFK Vrsac U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Darko Lunc Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Darko Lunc isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Darko Lunc Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Darko Lunc futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ağustos 2022 yılında Vrsac U19

30 Haziran 2023 yılında Pancevo U19

Darko Lunc Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Darko Lunc şuan OFK Vrsac U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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