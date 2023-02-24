Darko Micanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darko Micanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Darko Micanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Darko Micanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Darko Micanovic 25 Ağustos 2000 tarihinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Дарко Мићановић şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Darko Micanovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Darko Micanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
OFK Niksic futbol takımında oynamaktadır. OFK Niksic takımına 11 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Darko Micanovic'nin OFK Niksic ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Darko Micanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Darko Micanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
12 Temmuz 2019 yılında Sutjeska Niksic
28 Temmuz 2019 yılında FK Lovcen
5 Şubat 2020 yılında Sutjeska Niksic
14 Şubat 2020 yılında FK Polet Stars
30 Haziran 2020 yılında Sutjeska Niksic
27 Ağustos 2020 yılında OFK Grbalj
29 Ağustos 2020 yılında FK Polet Stars
30 Haziran 2021 yılında OFK Grbalj
11 Şubat 2022 yılında OFK Niksic
Darko Micanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Darko Micanovic şuan OFK Niksic takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.
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