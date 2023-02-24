Darko Micanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darko Micanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Darko Micanovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Darko Micanovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.