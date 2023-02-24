Darko Nikac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darko Nikac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Darko Nikac kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Darko Nikac ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Darko Nikac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darko Nikac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Darko Nikac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darko Nikac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Darko Nikac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Darko Nikac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Darko Nikac 15 Eylül 1990 tarihinde Titograd şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Darko Nikač şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Darko Nikac Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Darko Nikac, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Iskra Danilovgrad futbol takımında oynamaktadır. FK Iskra Danilovgrad takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Darko Nikac'nin FK Iskra Danilovgrad ile sözleşmesi 1 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Darko Nikac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Darko Nikac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Darko Nikac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Darko Nikac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında FK Mladost

30 Haziran 2011 yılında B. Podgorica

1 Temmuz 2014 yılında OFK Grbalj

1 Ocak 2015 yılında Pune

1 Temmuz 2015 yılında B. Podgorica

5 Ocak 2016 yılında MTK Budapest

15 Şubat 2017 yılında B. Podgorica

1 Temmuz 2018 yılında Navbahor

20 Ocak 2019 yılında FK Iskra

1 Temmuz 2019 yılında KF Teuta

7 Ocak 2020 yılında SC Gjilani

1 Temmuz 2021 yılında Sutjeska Niksic

1 Temmuz 2022 yılında FK Iskra

Darko Nikac kimdir

Darko Nikac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Darko Nikac şuan FK Iskra Danilovgrad takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Darko Nikac Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Karadağ takımında 18 numaralı formasıyla 17 Kasım 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Karadağ U21 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

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Darko Nikac nereli

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