Darko Stanojevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darko Stanojevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Darko Stanojevic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Darko Stanojevic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Darko Stanojevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darko Stanojevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Darko Stanojevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Darko Stanojevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Darko Stanojevic 30 Eylül 1997 tarihinde Loznica şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Sırbistan,Avustralya uyrukludur.Gerçek adı da Darko Stanojević | Дарко Станојевић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Darko Stanojevic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dribbling Agency yapmaktadır. Darko Stanojevic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Metalac Gornji Milanovac futbol takımında oynamaktadır. FK Metalac Gornji Milanovac takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Darko Stanojevic'nin FK Metalac Gornji Milanovac ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

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Darko Stanojevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Darko Stanojevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Darko Stanojevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Darko Stanojevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Bijeljina U19

1 Temmuz 2016 yılında FK Loznica

1 Temmuz 2017 yılında Sloboda Uzice

15 Şubat 2018 yılında FK Loznica

11 Ocak 2021 yılında Neftchi

31 Temmuz 2021 yılında Sogdiana

21 Ocak 2022 yılında Perth Glory

27 Temmuz 2022 yılında FK Loznica

20 Ocak 2023 yılında Metalac

Darko Stanojevic kimdir

Darko Stanojevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Darko Stanojevic şuan FK Metalac Gornji Milanovac takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Loznica (-2015)

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Darko Stanojevic nereli

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