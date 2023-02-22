Darlington Ovunda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darlington Ovunda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Darlington Ovunda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Darlington Ovunda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Darlington Ovunda 11 Ocak 1996 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Darlington Ovunda Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rivers United FC futbol takımında oynamaktadır. Rivers United FC takımına - tarihinde katılmıştır. Darlington Ovunda'nin Rivers United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Darlington Ovunda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Darlington Ovunda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Darlington Ovunda şuan Rivers United FC takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.
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