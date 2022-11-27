Darphane'den 1 liranın maliyetiyle ilgili iddialara açıklama: "Yalan ve gerçek dışı"

Son günlerde sosyal medyada 1 liranın maliyetinin 3 lira olduğu yönünde yapılan paylaşımlara Darphane'den açıklama yapıldı.

YAYINLAMA
Google News
Darphane'den 1 liranın maliyetiyle ilgili iddialara açıklama: "Yalan ve gerçek dışı"

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, son günlerde kamuoyunda ifade edildiği üzere, 1 TL'nin üretim değerinin 3 TL olduğuna ilişkin yapılan açıklamalardan dolayı açıklama yaptı.

"GERÇEKLEİKTEN UZAK VE MESNETSİZ İDDİALAR"

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, son günlerde tedavüldeki Türkiye Cumhuriyeti'nin madeni paralarıyla ilgili gerçeklikten uzak ve mesnetsiz birtakım iddialar ile kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesini önlemek amacıyla bir duyuru yapılmasının zaruri görüldüğü aktarıldı.

Darphane'nin, Türkiye'nin madeni para ihtiyacını arz ve talebi dengeleyecek şekilde sorunsuz ve kesintisiz olarak sürdürdüğü belirtilen açıklamada, Darphane tarafından üretilen madeni paraların, yüksek güvenlik alaşımı içeren metallerden oluştuğu bildirildi.

Darphane'den 1 liranın maliyetiyle ilgili iddialara açıklama: "Yalan ve gerçek dışı"

Açıklamada, madeni alaşımda kullanılan bakır, çinko ve nikel fiyatlarının küresel çapta yüksek bir dalgalanmaya maruz kaldığı, bu durumun dünyadaki tüm madeni paraların üretimi üzerinde olumsuz etki oluşturduğu ve piyasaların tekrar dengeye oturmasıyla madeni para üretim maliyeti ile nominal değerlerin tekrar dengelendiği kaydedildi.

Darphane'den 1 liranın maliyetiyle ilgili iddialara açıklama: "Yalan ve gerçek dışı"

"ASILSIZ BEYANLAR DİKKATE ALINMAMALIDIR"

Bu çerçevede, son günlerde kamuoyunda ifade edildiği üzere, 1 TL'nin üretim değerinin 3 TL olduğu beyanının kesinlikle yalan ve gerçek dışı olduğu belirtilen açıklamada, "Bu tür asılsız beyanlar dikkate alınmamalıdır. Ayrıca, üretimi yapılan madeni paraların ne şekilde üretileceği ve nasıl üretileceği konuları 1264 Sayılı Kanun ile düzenleme altına alınmıştır. Ayrıca, madeni paralar, 32 Sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Tebliği ile de korunmaktadır. Bu paraların içindeki değişik türdeki metal alaşımları elde etmek için eritmeye kalkanlar, ciddi cezai şartlarla karşı karşıya kalacaklardır." ifadelerine yer verildi.

0
0
0
0
0
1
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Mustafa Karataş'a canlı yayında zina sorusu! Duyduklarına inanamadı, ne diyeceğini bilemedi: "Nerden baksan ele alınacak gibi değil,pislik"
Mustafa Karataş'a canlı yayında zina sorusu! Duyduklarına inanamadı, ne diyeceğini bilemedi: "Nerden baksan ele alınacak gibi değil,pislik"
Tekirdağ Çerkezköy'deki sahte doktor vakasında yeni gelişme! İfadesi ve hastane görüntüleri ortaya çıktı!
Tekirdağ Çerkezköy'deki sahte doktor vakasında yeni gelişme! İfadesi ve hastane görüntüleri ortaya çıktı!
Süleyman Soylu Düzce'de konuştu! O paylaşımları yapanlara adli işlem başlatılacak!
Süleyman Soylu Düzce'de konuştu! O paylaşımları yapanlara adli işlem başlatılacak!
Türkiye şehitlerine ağlıyor! Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız'ın annesiyle olan son konuşması duygulandırdı!
Türkiye şehitlerine ağlıyor! Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız'ın annesiyle olan son konuşması duygulandırdı!
Son Haberler
Senin gibi anne olmaz olsun! Gaziantep'te yürek yakan olay: 5 yaşındaki çocuğunu aç susuz bırakıp...
Senin gibi anne olmaz olsun! Gaziantep'te yürek yakan olay: 5 yaşındaki çocuğunu aç susuz bırakıp...
Darphane'den 1 liranın maliyetiyle ilgili iddialara açıklama: "Yalan ve gerçek dışı"
Darphane'den 1 liranın maliyetiyle ilgili iddialara açıklama: "Yalan ve gerçek dışı"
Takımlarını desteklemeye Osmaniye'den İzmir'e gidiyorlardı! Taraftar otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var!
Takımlarını desteklemeye Osmaniye'den İzmir'e gidiyorlardı! Taraftar otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var!
Tolgahan Nurhak kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlarda oynadı? Hangi mevkide oynuyor? Tolgahan Nurhak biyografisi
Tolgahan Nurhak kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlarda oynadı? Hangi mevkide oynuyor? Tolgahan Nurhak biyografisi
AFAD duyurdu! Düzce'de 4.3 büyüklüğünde deprem!
AFAD duyurdu! Düzce'de 4.3 büyüklüğünde deprem!
AFAD duyurdu! Muğla Marmaris'te 4.4 büyüklüğünde deprem!
AFAD duyurdu! Muğla Marmaris'te 4.4 büyüklüğünde deprem!
Çok Okunanlar
Tolgahan Nurhak kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlarda oynadı? Hangi mevkide oynuyor? Tolgahan Nurhak biyografisi
Tolgahan Nurhak kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlarda oynadı? Hangi mevkide oynuyor? Tolgahan Nurhak biyografisi
AFAD duyurdu! Düzce'de 4.3 büyüklüğünde deprem!
AFAD duyurdu! Düzce'de 4.3 büyüklüğünde deprem!
Süleyman Soylu Düzce'de konuştu! O paylaşımları yapanlara adli işlem başlatılacak!
Süleyman Soylu Düzce'de konuştu! O paylaşımları yapanlara adli işlem başlatılacak!
Türkiye şehitlerine ağlıyor! Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız'ın annesiyle olan son konuşması duygulandırdı!
Türkiye şehitlerine ağlıyor! Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız'ın annesiyle olan son konuşması duygulandırdı!
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 22 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi!
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 22 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi!
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 4 askerimiz şehit oldu!
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 4 askerimiz şehit oldu!
Yorumlananlar
Burak Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?
Burak Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?
A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi,? Biyografisi
A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi,? Biyografisi
Alp Pehlivan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Hangi takımı tutuyor? biyografisi
Alp Pehlivan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Hangi takımı tutuyor? biyografisi
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar var
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar var