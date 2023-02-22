Darragh Crowley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darragh Crowley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Darragh Crowley kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Darragh Crowley ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Darragh Crowley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darragh Crowley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Darragh Crowley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darragh Crowley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Darragh Crowley adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Darragh Crowley Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Darragh Crowley 20 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Darragh Crowley Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Darragh Crowley, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cork City FC futbol takımında oynamaktadır. Cork City FC takımına 1 Ağustos 2018 tarihinde katılmıştır. Darragh Crowley'nin Cork City FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Darragh Crowley Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/darraghcr0wl3y

Darragh Crowley Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Darragh Crowley isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Darragh Crowley Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Darragh Crowley futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2018 yılında Cork City

31 Temmuz 2020 yılında Cobh Ramblers

30 Kasım 2020 yılında Cork City

Darragh Crowley kimdir

Darragh Crowley Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Darragh Crowley şuan Cork City FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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Darragh Crowley nereli

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