Darragh Leahy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darragh Leahy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Darragh Leahy kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Darragh Leahy ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Darragh Leahy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darragh Leahy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Darragh Leahy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darragh Leahy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Darragh Leahy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Darragh Leahy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Darragh Leahy 15 Nisan 1998 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Darragh John Leahy şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Darragh Leahy Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MISM yapmaktadır. Darragh Leahy, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dundalk FC futbol takımında oynamaktadır. Dundalk FC takımına 12 Aralık 2019 tarihinde katılmıştır. Darragh Leahy'nin Dundalk FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Darragh Leahy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Darragh Leahy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Darragh Leahy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Darragh Leahy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ocak 2015 yılında Coventry U18

1 Temmuz 2016 yılında Coventry City

4 Kasım 2016 yılında Nuneaton

21 Ocak 2017 yılında Coventry City

3 Ocak 2018 yılında Bohemians

12 Aralık 2019 yılında Dundalk FC

Darragh Leahy kimdir

Darragh Leahy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Darragh Leahy şuan Dundalk FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Darragh Leahy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İrlanda U21 takımında 3 numaralı formasıyla 24 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

İrlanda U17 takımında 13 numaralı formasıyla 22 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Darragh Leahy nereli

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