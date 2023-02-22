Darragh Markey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darragh Markey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Darragh Markey adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Darragh Markey Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Darragh Markey 23 Mayıs 1997 tarihinde Dublin şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Darragh Markey Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Quorum Sports Advisors yapmaktadır. Darragh Markey, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Drogheda United FC futbol takımında oynamaktadır. Drogheda United FC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Darragh Markey'nin Drogheda United FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Darragh Markey Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Darragh Markey isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Darragh Markey Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Darragh Markey futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında St. Pat's U19

1 Ocak 2015 yılında St. Pat's

1 Ocak 2021 yılında Drogheda United

Darragh Markey Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Darragh Markey şuan Drogheda United FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Darragh Markey Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İrlanda U17 takımında 6 numaralı formasıyla 6 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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