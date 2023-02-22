Darragh Mcbrien kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darragh Mcbrien Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Darragh Mcbrien adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Darragh Mcbrien Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Darragh Mcbrien 29 Aralık 2001 tarihinde Enniskillen şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Darragh Mcbrien Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Darragh Mcbrien, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dungannon Swifts futbol takımında oynamaktadır. Dungannon Swifts takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Darragh Mcbrien'nin Dungannon Swifts ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Darragh Mcbrien Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Darragh Mcbrien isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Darragh Mcbrien Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Darragh Mcbrien futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Ballinamallard

1 Temmuz 2021 yılında Dungannon

Darragh Mcbrien Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Darragh Mcbrien şuan Dungannon Swifts takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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